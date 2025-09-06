به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس سروش، سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم تکریم و معارفه رییس جهاد دانشگاهی این دانشگاه، چابک بودن را مهم‌ترین ویژگی جهاد دانشگاهی دانست و گفت: تاکید من این است که بین معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جهاد دانشگاهی ارتباط تنگاتنگ و سازمانی شکل بگیرد.

سروش با تاکید بر اینکه دانشگاه و مدیریت دانشگاه برای جهاد دانشگاهی ارزش ویژه قائل هست، گفت: حدود ۴۵ سال از عمر تاسیس جهاد دانشگاهی می‌گذرد و این نهاد امروز از حالت نهال نوپا و طفل عبور کرده و به یک درخت تناور و تنومندی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: خاطره‌های زیادی از جهاد دانشگاهی داریم. اگر چه بنده هیچ وقت توفیق مدیریت در جهاد دانشگاهی را نداشتم، اما دوستان زیادی داریم که عضو جهاد بودند که برخی در این جلسه حضور دارند و برخی نیز آسمانی شدند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر چابک بودن را مهم‌ترین ویژگی جهاد دانشگاهی دانست و اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فردی که جهاد دانشگاهی دارد، چابک بودن است؛ بنابراین باید از این ویژگی نهایت استفاده را کرد.

سروش بر ضرورت شکل گیری ارتباط تنگاتنگ و بهتر جهاد دانشگاهی با معاونت پژوهشی دانشگاه تاکید کرد و گفت: نکاتی که به ذهن من می‌رسد و می‌شود در ارتباط با جهاد دانشگاهی پیش برد تا به پیشرفت بهتر و کارنامه درخشان تری دست یابیم، شکل گیری ارتباط تنگاتنگ و سازمانی با دانشگاه و به ویژه معاونت پژوهشی است.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: مشارکت دادن بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فعالیت‌های پژوهشی و همچنین تعریف یایان‌نامه‌های کاربردی به ویژه در دوره کارشناسی ارشد، به طوریکه این پژوهش‌ها با صنعت گره بخورد و مورد حمایت مالی قرار بگیرد، دو موضوعی است که جهاد دانشگاهی می‌تواند در این عرصه‌ها به دانشگاه کمک کند. به یاد داشته باشیم که موسسین جهاد دانشگاهی دانشجویان بودند نه اساتید؛ بنابراین اکنون نیز باید از دانشجویان به عنوان موتور محرک جهاد استفاده کنیم.

سروش افزود: اگر چه دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرایط خوبی از نظر تعریف پایان نامه‌های دانشجویی بر اساس نیاز‌های صنعت دارد. اما هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و معتقد هستم کار‌های پژوهشی که در قالب پایان نامه‌های دوره دکتری و کارشناسی ارشد انجام می‌شود باید مشکل صنعت را رفع کند.

وی افزود: من نمونه‌های زیادی از دانشجویان متقاضی دوره دکتری را مشاهده کردم که عنوان می‌کنند، سابقه تالیف تعدادی کتاب را دارند. اگر چه این امر مثبتی به شمار می‌رود، اما سئوالی که مطرح می‌شود این است فردی که داوطلب دوره دکتری می‌باشد با چه تجربه‌ای کتاب تالیف می‌کند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: آنچه که من فکر می‌کنم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حتی در سطح کشوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نوشتن کتاب توسط اساتیدی است که به اوج تولید علمی و بلوغ کامل دانش خود رسیده‌اند. در واقع این افراد ممکن است به دلیل سن بالا، عدم انگیزه یا ... تمایلی به نوشتن کتاب نداشته باشد که جهاد دانشگاهی می‌تواند در این زمینه کمک کند. به طور مثال دو دانشجوی مرتبط با یک استادی که به بلوغ علمی رسیده است را به یکدیگر مرتبط کنند تا در نهایت منجر به تالیف یک کتابی شود.

سروش افزود: کتابی که توسط استادی باتجربه بالا نوشته می‌شود به نوعی چکیده دانش و تجربه علمی او به شمار می‌رود و این نوع کتاب‌ها ارزشمند هستند.