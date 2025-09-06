به مناسبت هفته وحدت؛ طنین «یا محمد رسول الله» در دورهمی ۷ هزار نفری آملیها و یمنیها در بقعه ناصرالحق آمل پیچید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشن بزرگ میلاد پیامبراکرم (ص) با حضور حدود ۷ هزار نفری قشرهای مختلف مردم شهرستان آمل و مهمانانی از استانهای مختلف ایران و همچنین شیعیان یمن در بقعه تاریخی امامزاده ناصرالحق آمل با نوای وحدت بخش " یا محمد رسول الله " طنین انداز شد.
در این جشن بزرگ که در محوطه بقعه تاریخی ناصرالحق آمل برگزار شد، مدیران استانی و شهرستانی و نمایندگان فرهنگی از انصارالله یمن حضور داشتند.
این جشن بزرگ که همزمان با هفته وحدت، برای دومین سال متوالی به میزبانی شهرستان آمل برگزار شد، با افزایش حدود دو برابری جمعیت به نسبت سال نخست آن مواجه شده بود.
اجرای برنامه ابتهالخوانی با صدای استاد حسن خانچی، اجرای شعر آیینی، بخش تلاوت قرآن توسط قاریان بین المللی، مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع)، اجرای بخش هنری، گروههای مذهبی از جمله زهرائیون، نجمالثاقب و برنامه کامل نورافشانی در محوطه بقعه امامزاده ناصر الحق آمل، از جذابیتهای این برنامه فرهنگی و مذهبی بود.
برپایی موکبهای پذیرایی از شرکت کنندگان در این جشن و نیز نصب پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران، یمن، سوریه و عراق در مسیر ورودی به محل برپایی جشن وحدت در آمل توسط دست اندرکاران جشن وحدت در آمل جلوه گری میکرد.
حضور تعدادی از داوران برنامه محفل و مجریان برنامههای تلویزیونی برجذابیتهای این جشن و نیز حضور پر تعداد شهروندان آملی در این جشن افزوده بود.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل، حضور نسلهای دهه ۸۰ و ۹۰ و جوانان در این جشن را پرشورتر از سال گذشته اعلام و اضافه کرد: یکی ازهدفهای مهم در دومین سال برپایی جشن بزرگ وحدت در آمل، تقدیر از جبهه مقاومت و نیز ایستادگی مردم انقلابی یمن دربرابر تجاوزها و جنایتهای رژیم صفاک صهیونیستی است.
سرهنگ عابدین داغمه چی، با اشاره به اینکه هفته وحدت بهترین فرصت برای بزرگداشت مقام پیامبر اعظم (ص) و گسترش فرهنگ نبوی وتقویت بیش از پیش مسلمانان دربرابر دشمن مشترک جامعه اسلامی است، تصریح کرد: هرچقدر وحدت کشورهای اسلامی بیشتر ومستحکمتر شود، جبهه مقاومت اسلامی نیز در برابر خوی استکباری رژیم صهونیستی و آمریکای جنایتکار با انگیزه و مقاومتر خواهد بود.