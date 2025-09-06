پخش زنده
مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت : آمارهای ثبت شده نشان میدهد صادرات از گمرک خسروی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، از نظر ارزش ۱۳ درصد و از لحاظ وزن ۲۷ درصد رشد داشته است.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیکروش با اشاره به نقش محوری گمرک خسروی در تجارت خارجی استان اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری، ۳۷۱ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۱۱ دلار کالای صادراتی به وزن بیش از ۸۳۰ هزار تن از این مرز رسمی به کشور عراق صادر شده است که بیانگر ظرفیت بالای این مرز در تسهیل روند تجارت خارجی و نقشآفرینی در رونق اقتصادی استان است.
نیکروش تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، سهم گمرک خسروی از مجموع صادرات کالا از مرزهای استان کرمانشاه به کشور عراق در پنج ماهه نخست سال جاری معادل ۳۰ درصد در ارزش و ۲۹ درصد در وزن بوده است. این آمار نشاندهنده جایگاه ویژه و راهبردی این گمرک در میان دیگر مرزهای رسمی استان است.
مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه، عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک خسروی را کلینکر سیمان، سنگآهن، کاشی و سرامیک، میوه و ترهبار، میلگرد آجدار، سیمان سفید و کولر آبی عنوان کرد و گفت: تنوع اقلام صادراتی این مرز علاوه بر تأمین نیازهای بازار عراق، زمینه تقویت تولید داخلی و افزایش اشتغال در استان کرمانشاه را نیز فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه گمرک خسروی به دلیل موقعیت جغرافیایی و زیرساختهای مناسب یکی از مهمترین پایانههای صادراتی کشور به عراق محسوب میشود، یادآور شد: تلاشها برای ارتقای امکانات و افزایش ظرفیت این مرز همچنان ادامه دارد تا بتوانیم در ماههای آینده شاهد جهش بیشتری در روند صادرات باشیم.