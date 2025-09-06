هفدهمین جشنواره سراسری تِاتر کوتاه ارسباران با حضور ۲۲۰ هنرمند از ۲۳ استان در قالب سی گروه نمایشی در بخش‌های صحنه‌ای وفضای باز آغاز بکار کرد. امسال برای اولین بار سه گروه نمایشی از کشور‌های ترکیه وجمهوری آذربایجان در این جشنواره حضور داشتند. محور‌های موضوعی آثار منتخب جشنواره شامل چهار اثر با موضوع ایثار و شهادت، چهار اثر با موضوع غزه و مقاومت، سه اثر با موضوع محیط زیست، پانزده اثر با موضوع مضامین اجتماعی، دو اثر با موضوع اقتدار ملی و پنج اثر با موضوع اقوام و فولکلور است.

عکاس : سعید قاسمی