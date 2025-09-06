پخش زنده
امروز: -
فراخوان هفتم جذب تیمها و ایدههای نوآورانه شتابدهنده «هنام فارمد» منتشر شد تا استارتاپهای حوزه سلامت از این فرصت برای توسعه و تجاریسازی بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که اقتصاد دانشبنیان و نوآوریهای فناورانه به یکی از ارکان اصلی توسعه کشورها تبدیل شده، نقش شتابدهندهها در حمایت از تیمهای استارتاپی بیش از پیش اهمیت یافته است.
شتابدهندهها با ایجاد زیرساختهای حمایتی، دسترسی به سرمایه و فراهم کردن شبکهای گسترده از مشاوران و متخصصان، مسیر رشد و تجاریسازی ایدهها را هموار میکنند. در همین راستا، شتابدهنده هنام فارمد بهعنوان یکی از فعالترین نهادهای نوآوری در حوزه سلامت و داروسازی، هفتمین فراخوان جذب تیم، ایده و شرکتهای نوپا را منتشر کرده است.
این فراخوان که از ۸ شهریورماه آغاز شده، به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت و فرصتی ارزشمند برای تیمهای خلاق و نوآور در حوزههای مرتبط با سلامت به شمار میرود. حوزههای اصلی مورد توجه این دوره شامل سامانههای دارورسانی نوین، مکملها و ملزومات پزشکی و دارویی مبتنی بر فناوریهای نوین است؛ حوزههایی که به دلیل اهمیت مستقیم در ارتقای کیفیت زندگی و گسترش صنایع دانشبنیان، همواره در کانون توجه سرمایهگذاران و سیاستگذاران قرار دارند.
یکی از ویژگیهای کلیدی این فراخوان، مجموعه مزایای ویژهای است که برای تیمها و شرکتهای منتخب در نظر گرفته شده است. شتابدهنده هنام فارمد علاوه بر ارائه حمایتهای مشاورهای و تخصصی، امکان سرمایهگذاری نقدی تا سقف ۱/۵ میلیارد تومان را فراهم کرده است. این میزان سرمایهگذاری میتواند نقطه عطفی برای بسیاری از استارتاپها باشد که در مراحل اولیه فعالیت خود نیاز جدی به منابع مالی دارند.
از سوی دیگر، شتابدهنده هنام فارمد با تکیه بر تجربه و شبکه گسترده همکاری خود، تیمهای برگزیده را در جذب سرمایه تکمیلی و تأمین مالی پایدار نیز یاری خواهد کرد. این اقدام به استارتاپها امکان میدهد علاوه بر بهرهمندی از سرمایه اولیه، مسیر رشد و توسعه خود را در بلندمدت نیز تضمین کنند.
یکی دیگر از مزایای برجسته این فراخوان، کمک به دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت در حوزههای دارویی و پزشکی است. با توجه به حساسیت بالای این حوزهها و پیچیدگی فرایندهای قانونی، دریافت مجوزها همواره یکی از چالشهای اصلی استارتاپهای سلامت بوده است. شتابدهنده هنام فارمد با ارائه مشاوره تخصصی و حمایت حقوقی، روند دریافت این مجوزها را برای تیمهای نوپا تسهیل خواهد کرد.
همچنین، پتانسیل دریافت گرنتهای پژوهشی و حمایتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای تیمهای منتخب فراهم شده است. این گرنتها که معمولاً توسط نهادهای علمی و حمایتی ارائه میشوند، به استارتاپها امکان میدهد بخشی از هزینههای تحقیق و توسعه خود را پوشش دهند و با سرعت بیشتری به سمت تجاریسازی ایدههای خود حرکت کنند.
فراخوان هفتم شتابدهنده هنام فارمد در ادامه تلاشهای این نهاد برای ایجاد اکوسیستم نوآوری پایدار در کشور برگزار میشود. در دورههای پیشین، دهها تیم و شرکت نوپا توانستهاند با اتکا به حمایتهای این شتابدهنده، محصولات و خدمات خود را توسعه داده و وارد بازار کنند. همین امر سبب شده است که فراخوانهای هنام فارمد همواره با استقبال گسترده فعالان حوزه سلامت مواجه شود.
علاقهمندان و صاحبان ایده میتوانند برای ثبتنام و ارسال طرحهای خود به وبسایت رسمی شتابدهنده هنام فارمد مراجعه کنند. فایل راهنمای شرکت در فراخوان نیز در این وبسایت در دسترس قرار گرفته تا تیمها با آگاهی کامل از شرایط و مراحل، در این رقابت علمی و فناورانه حضور یابند.
به نظر میرسد هفتمین فراخوان جذب تیم، ایده و شرکت هنام فارمد بار دیگر به محفلی برای گردهمایی خلاقترین ذهنها در حوزه سلامت و داروسازی تبدیل شود؛ رویدادی که میتواند آیندهای روشنتر برای استارتاپهای ایرانی رقم بزند و گامی مهم در مسیر ارتقای اقتصاد دانشبنیان کشور باشد.