جشنواره ملی فرهنگ و هنر شهمیرزاد و نمایشگاه صنایع دستی استان سمنان با برپایی ۱۵۰ غرفه محصولات فرهنگی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این جسنواره که پنجمین دوره برگزاری آن است با هدف معرفی ظرفیت های اقتصادی ، گردشگری و فرهنگی شهمیرزاد همزمان با برپایی نمایشگاه صنایع دستی استان سمنان هر شب در پارک پردیس شهمیرزاد برگزار می شود.فرصتی که نشان میدهد با اتحاد جامعه محلی، هنرمندان و نهادهای ملی، میتوان آیندهای روشن برای فرهنگ، گردشگری و اقتصاد رقم زد.
این نمایشگاه در ۵۰ رشته متنوع صنایعدستی تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۳ میزبان علاقهمندان است.