به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در جلسه مشترک کمیسیون گردشگری، صنایع‌ دستی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بخش دولتی و خصوصی باید مأموریت یابند بسته‌ ای جامع برای توسعه همکاری‌ ها با همسایگان تدوین کنند که شامل شناسایی ظرفیت‌ های داخلی، ارتقای کیفیت محصولات صادراتی با استاندارد‌های جهانی و بهره‌ گیری از ابزار‌های نوین اطلاع‌ رسانی، بازاریابی و پشتیبانی مالی باشد.

مجید بیکی مشکل اصلی بسیاری از تولیدکنندگان صنایع‌ دستی را کمبود حمایت اقتصادی و ضعف در دسترسی به بازار عنوان کرد و افزود: امید است با بهره‌ برداری از خط ریلی چابهار – سرخس تا پایان سال آینده، فرصت‌ های تازه‌ ای برای ترانزیت، گردشگری و صادرات ایجاد شود.

وی با اشاره به موقعیت تاریخی و جاذبه‌ های منحصر‌ به‌ فرد این شهرستان ادامه داد: رباط تاریخی و کاروانسرای رباط شرف در مسیر راه بزرگ ابریشم، آرامگاه لقمان بالای سرخسی، دریاچه طبیعی بزنگان به عنوان نخستین اثر طبیعی ملی خراسان رضوی، غار‌های مزداوند، بزنگان و کرکس، جنگل‌ های پسته وحشی و ۳۷ نوع صنایع‌ دستی گواهی روشن ظرفیت بالای این منطقه هستند. رباط شرف نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است و ۴۶ اثر تاریخی شهرستان در فهرست آثار ملی ایران جای دارند.

فرماندار سرخس گفت: سرخس دارای ظرفیت تبدیل به ژئوپارک طبیعی و پارک زمین‌ شناسی شمال شرق کشور است و شهرستان آمادگی کامل برای میزبانی تیم‌ های کاری و حرفه‌ ای حوزه گردشگری را دارد و از کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان دعوت می‌ کنیم با حضور میدانی، از این ظرفیت‌ های بی‌ نظیر بازدید کنند.

پایانه مرزی سرخس واقع در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان و ۱۸۵ کیلومتری شرق مشهد قرار دارد.

جمهوری ترکمنستان با حدود هفت میلیون نفر جمعیت، در آسیای مرکزی با کشورهای ایران، ازبکستان، افغانستان و قزاقستان مرز زمینی دارد.