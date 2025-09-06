پخش زنده
فرماندار سرخس بر تدوین منافع مشترک برای توسعه همکاری های اقتصادی و گردشگری با کشورهای همسایه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در جلسه مشترک کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بخش دولتی و خصوصی باید مأموریت یابند بسته ای جامع برای توسعه همکاری ها با همسایگان تدوین کنند که شامل شناسایی ظرفیت های داخلی، ارتقای کیفیت محصولات صادراتی با استانداردهای جهانی و بهره گیری از ابزارهای نوین اطلاع رسانی، بازاریابی و پشتیبانی مالی باشد.
مجید بیکی مشکل اصلی بسیاری از تولیدکنندگان صنایع دستی را کمبود حمایت اقتصادی و ضعف در دسترسی به بازار عنوان کرد و افزود: امید است با بهره برداری از خط ریلی چابهار – سرخس تا پایان سال آینده، فرصت های تازه ای برای ترانزیت، گردشگری و صادرات ایجاد شود.
وی با اشاره به موقعیت تاریخی و جاذبه های منحصر به فرد این شهرستان ادامه داد: رباط تاریخی و کاروانسرای رباط شرف در مسیر راه بزرگ ابریشم، آرامگاه لقمان بالای سرخسی، دریاچه طبیعی بزنگان به عنوان نخستین اثر طبیعی ملی خراسان رضوی، غارهای مزداوند، بزنگان و کرکس، جنگل های پسته وحشی و ۳۷ نوع صنایع دستی گواهی روشن ظرفیت بالای این منطقه هستند. رباط شرف نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است و ۴۶ اثر تاریخی شهرستان در فهرست آثار ملی ایران جای دارند.
فرماندار سرخس گفت: سرخس دارای ظرفیت تبدیل به ژئوپارک طبیعی و پارک زمین شناسی شمال شرق کشور است و شهرستان آمادگی کامل برای میزبانی تیم های کاری و حرفه ای حوزه گردشگری را دارد و از کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان دعوت می کنیم با حضور میدانی، از این ظرفیت های بی نظیر بازدید کنند.