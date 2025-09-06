ووشوکار مازندرانی با برتری مقابل رقبای خود، راهی دیدار فینال رقابت‌های قهرمانی جهان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در ادامه رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان در برزیل، دیروز جمعه صدیقه دریایی ووشوکار مازندرانی در وزن ۶۵ کیلوگرم، سهیلا منصوریان در ۷۰ و شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم با شکست رقبای خود راهی فینال شدند.

صدیقه دریایی نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه نهایی به مصاف مونارز مونیز از مکزیک رفت و حریف خود را در همان وقت اول دیسکالیفه کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد.

دریایی پیش از این مقابل رقبای خود از تونس و ایتالیا صاحب برتری شده بود.

سهیلا منصوریان نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه نهایی برابر نائوی چایما از تونس در مدت زمان یک دقیقه حریف خود را دیسکالیفه کرد و به بازی فینال راه یافت. منصوریان پیش از این نیز ریاح سیمنودز از برمودا را شکست داده بود.

شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم نیز در مرحله نیمه نهایی به مصاف سیدنی کار از آمریکا رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و راهی فینال شد. منصوریان پیش از این آیا محمد از مصر را شکست داده بود.

همچنین در بخش مردان، سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم با شکست ۲ بر صفر داوی دی‌مارس‌اولویه‌را از کشور میزبان راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. موسوی پیش از این ماجد منذر از تونس را شکست داده بود.