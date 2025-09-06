پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا، بعدازظهر در محدوده دریایی استان به ویژه کیش و دیگر جزایر خلیج فارس با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز صبح، جوی آرام و در بعدازظهر ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
او افزود: صبح امروز شرایط آرامی حاکم خواهد بود و در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
او افزود: توصیه میشود شناورهای سبک از تردد دریایی در بعدازظهر خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تا دوشنبه این شرایط جوی و دریایی در استان مورد انتظار است و از روز سه شنبه افزایش بادهای جنوب شرقی در دریا پیش بینی میشود.
مرضیه سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی نیز تا روز دوشنبه افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا درغالب نقاط استان پیش بینی میشود.