به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، شرکت توزیع برق شمال استان کرمان طی اطلاعیه‌ای جدول خاموشی‌های برق مناطق مختلف شهر کرمان در روز شنبه ۱۵ شهریورماه را اعلام کرد.

دراین اطلاعیه آمده: به دلیل افزایش دمای هوای کشور و گرمای شدید و مصرف بیش از حد، جدول اعمال مدیریت بار شبکه برق در روز شنبه ۱۵ شهریورماه در شهر کرمان اعلام می‌شود؛ لذا خواهشمند است با دقت نظر کد محل سکونت خود را جست‌و‌جو کرده و با توجه به وضعیت موجود آمادگی لازم برای قطع برق در تمامی ساعات را داشته باشید.