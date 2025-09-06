شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری سلامت، با راه‌اندازی سامانه‌ای هوشمند، تحقیقات علوم پزشکی را از حالت کاغذی خارج و به شکل الکترونیکی اجرا می‌کند؛ رویکردی که دقت، سرعت و صرفه‌جویی مالی را به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ با راه اندازی و توسعه سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی، تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت را از حالت کاغذی به حالت الکترونیک تبدیل کرده است که این تحول اکترونیک؛ کاهش هزینه‌های تحقیقات، دستیابی به نتایج دقیق‌تر در زمان کوتاه‌تر را به دنبال داشته است.