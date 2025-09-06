نفرات اول هر وزن به اردوی تیم خراسان شمالی دعوت و مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مسابقات کونگ فو قهرمانی خراسان شمالی، گرامیداشت هفته وحدت، در رده‌های نونهال، نوجوان، جوان و بزرگسال، با شرکت ۱۱۰ کنگفوکار در سالن ورزشی دانش آموز بجنورد برگزار شد.

رده نونهالان

منفی ۲۰

مرتضی لاین اول

امیرعلی کریمی دوم

منفی ۲۲

محمدطا‌ها شاکری اول

کارن خرمی دوم

منفی ۲۴

مهدی پورحکمت اول

یاسین بیدکی دوم

امیرمحمد صالحی سوم

محمدمهدی گریوانی سوم مشترک

منفی ۲۷

پارسا کاظمی اول

یاسین علی آبادی دوم

محمدحسین رحمتی سوم

امیرمحمد سجادی سوم مشترک

منفی ۳۰

علی اکبر رعنایی اول

علی موذنی فر دوم

حسین لاله فر سوم

علیرضا علی آبادی سوم مشترک

منفی ۳۳

معین صمدی اول

علی هادی پور دوم

ماهان بیدکی سوم

محمدصالح کمالی سوم مشترک

منفی ۳۷

محمدطا‌ها نیستانی اول

رضا رشیدی دوم

متین باغچقی سوم

یاسین شریعتی سوم مشترک

منفی ۴۱

حسام حسن زاده اول

کیان ربانی دوم

منفی ۴۵

علیرضا علی آبادی اول

حسین قربان پور دوم

منفی ۵۰

علی اکبر شریفی اول

مثبت ۵۰ و منفی ۶۰

آراد فیروزی مقدم اول

امیرعلی کارآمد دوم

رده نوجوانان

منفی ۳۵

علیرضا صادقی اول

محمدامین علی آبادی دوم

منفی ۳۸

عماد برزگر اول

امیرمحمد علی آبادی دوم

منفی ۴۱ نوجوانان

علی باغچقی اول

منفی ۴۴

متین علی نیا اول

شهریار علی آبادی دوم

منفی ۴۷

ایلیا روحانی اول

علی علی آبادی دوم

منفی ۵۱

متین صمدی اول

بهداد محمدی دوم

منفی ۵۵

احمد باقریان اول

امیرعلی شهابی دوم

منفی ۵۹

دانیال کوهی اول

ابوالفضل سعیدی دوم

منفی ۶۸

احمد وحیدی اول

محمد قربان پور دوم

منفی ۷۸

امیرمحمد مهدوی زاده اول

محمد رحمانی دوم

رده جوانان

منفی ۴۸

کیانوش مقصودی اول

محمدمهدی علی آبادی دوم

منفی ۵۱

کیارش مقصودی اول

منفی ۵۵

مهدی محمدی اول

محمدحسین حاتمی دوم

حسن زیرک سوم

منفی ۵۹

عرشیا دلگشا اول

محمد محمدی دوم

منفی ۶۳

امیرمحمد روحانی اول

امیرعلی خضری دوم

منفی ۶۸

سجاد محمدی اول

محمد مهدی رحمتی دوم