رونمایی از سند برنامه جامع بحران انتقال خون در یزد
برای اولین بار در کشور، برنامه جامع بحران انتقال خون، حلقه ارتباطی انتقال خون با بسیاری از عاملان اصلی در زمان بحران در یزد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
جلسه رونمایی از سند جامع بحران انتقال خون (EOP) با حضور نمایندگان عاملان و ذینعفان، دفتر مدیریت بحران استانداری، هلال احمر، حوزه علمیه، اداره کل تبلیغات اسلامی، مخابرات، دانشگاه یزد و دانشگاه علم و هنر، اداره کل ورزش و جوانان و ... در اداره کل انتقال خون استان برگزار شد.
مدیر کل انتقال خون استان با اشاره به اهمیت تدوین این سند گفت: در سازمان انتقال خون ایران سالهای متمادی دستورالعملهای بحران شامل تامین انرژی، تامین سوخت، تامین نیرو، نرم افزار و ... موجود و در حال اجرا بود، علی رغم موفق بودن این دستورالعمل ها، حلقه مفقودی در جریان کار در زمان بحرانها وجود داشت.
دکتر سیدمحمدرضا آقائی میبدی در ادامه افزود: این حلقه مفقوده ارتباطات بیرون سازمانی با سایر ارگانها و ادارات بود که هر چند این ارتباطات در قالب تفاهم نامهها و جلسات و. برقرار گردیده و کار در حال انجام بود، ولی این نقص وجود داشت و علی رغم عملکرد بی نظیر سازمان انتقال خون در تمام بحرانهای منطقهای و کشوری، مسئولین ارشد و مدیران استانی را با چالشهای فراوان برای هماهنگیها مواجه میکرد.
وی در ادامه گفت: این نقص زمانی بیشتر خودنمایی میکرد که در برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریتها وزارت بهداشت درمان، در ساختارهای نظام سلامت، نقش محوری و کلیدی سازمان انتقال خون ایران به عنوان یک ارگان حیاتی و کلیدی دیده نشده است.
آقائی خاطر نشان کرد: سازمان انتقال خون تنها تامین کننده خون و فرآوردههای خونی در کشور است و در صورت عدم آمادگی در بحرانها بیش از نیمی از خدمات بهداشتی و درمانی فلج خواهد.
وی با بیان اینکه برنامه جامع بحران انتقال خون طی نیاز سنجی و تصویب یک طرح پژوهشی، تدوین و به صورت پایلوت در طول سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با دیدگاه پدافندی و بحران اجرا شد ادامه داد: با تدوین این سند و اجرای پایلوت آن در استان دستاوردهای فرا سازمانی حاصل شد که حلقه ارتباطی انتقال خون با بسیاری از عاملان اصلی در زمان بحران را برقرار کرد.
همکاری دفتر فنی استانداری در طراحی و ساخت اولین سامانه سیار خونگیری کشور در استان یزد، همکاری دانشگاه علم و هنر بسیج دانشجویی، شرکت سنگ آهن بافق، شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت در معرفی نیرو جهت آموزش و ارتباط پیوسته این نیروها با اداره کل جهت آمادگی مستمر، همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در اجرای پایلوت مدیریت متمرکز ذخایر خون بیمارستانهای استان در اداره کل انتقال خون استان در جنگ ۱۲ روزه، افزایش بیش از سه برابر شدن ذخایر O منفی استان و گردش ذخایر مورد نیاز بیش از ۸ روز استان در بانک خون بیمارستان ها، تدوین چارت بحران و تشکیل یک تیم عملیاتی فنی و دو تیم عملیاتی پشتیبانی در زمان بحران، تامین بخشی از اعتبارات بازسازی سردخانه ذخایر پلاسمای استان از محل اعتبارات پدافند، دعوت و حضور نماینده این اداره کل در تمام جلسات بحران و پدافند استان بلافاصله پس از هر حادثه در استان، منطقه و کشور و. از دستاوردهای اجرای پایلوت این سند بود.
آقائی اظهار امیدواری کرد: در گامهای بعدی سایر حلقههای ارتباطی برون سازمانی با عاملان و ذینفعان سند به صورت مدون برقرار و سند به صورت کشوری با عنوان «برنامه ملی بحران سازمان انتقال خون ایران در بلایا و فوریتها و حوادث» ثبت و اجرایی شود.