پخش زنده
امروز: -
شهردار اصفهان: مکان برگزاری شادمانه هفته وحدت «اُمتِ ماه» از بستر زاینده رود به کناره های این رودخانه تغییر یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علی قاسم زاده گفت: به احترام کنشگران محیط زیست و افرادی که دغدغه زایندهرود را دارند، محل برگزاری برنامه از بستر رودخانه به سنگفرشهای پارک مجاور منتقل میشود.
جشن «شادمانه وحدت» با عنوان «امت ماه» از امروز تا هجدهم شهریور ساعت ۲۰ در حوالی پل خواجو با حضور خوانندگان و هنرمندان برجسته کشوری برگزار میشود.
«شورای هماهنگی تشکلهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیط زیست استان اصفهان»، روز جمعه با صدور بیانیهای نسبت به برگزاری برنامههای تفریحی در بستر خشک زایندهرود ابراز نگرانی کرده بود.
رئیس پلیس راهور اصفهان هم اعلام کرده: با توجه به برگزاری این جشنواره، پلیس راهور در محدودههای شمال و جنوب پل خواجو از ساعت ۱۹ شنبه ۱۵ شهریورماه به مدت چهار شب، محدودیتهای دائم ترافیکی اعمال میکند.
علیاصغر زارع افزود: براین اساس در حاشیه شمالی زایندهرود، از سمت میدان بزرگمهر و حاشیه شمالی چهارراه فردوسی به سمت پل خواجو از سمت چهارراه نقاشی به سمت پل و میدان خواجو محدودیتهای ترافیکی اجرا میشود.
به گفته وی در حاشیه جنوبی زایندهرود، از سمت چهارراه آبشار و حاشیه جنوبی چهارراه فردوسی به سمت پل خواجو، از سمت میدان فیض به سمت پل خواجو هم تدابیر ترافیکی اعمال میشود.
رئیس پلیس راهور اصفهان تاکید کرد: شهروندان از وسایل نقلیه عمومی برای رفت و آمد بهویژه اتوبوسهای شرکت واحد در پارکینگهای صفه، پارکینگ سیلو در خیابان مصلی و پارکینگ آبشار سوم استفاده کنند.