به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نوزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور (پسران) از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر همدان برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها تیم‌های برتر استان‌های مختلف کشور حضور خواهند داشت و طی چهار روز به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

مسعود پورصالحی، رئیس هیئت کبدی استان همدان، درباره این میزبانی گفت: با توجه به ارزیابی‌ها و بررسی‌های دقیق فدراسیون کبدی از عملکرد هیئت کبدی استان همدان و توانمندی‌های موجود در بخش فنی، زیرساختی و اجرایی، میزبانی این دوره از مسابقات به همدان سپرده شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر، کبدی همدان رشد چشمگیری داشته و میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی، فرصتی برای تقویت این مسیر است. امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب، مسابقاتی در شأن جوانان کشور و نام همدان برگزار کنیم.

پورصالحی همچنین با اشاره به حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی و ورزشی استان افزود:

این میزبانی علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی در جامعه، می‌تواند بستر مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری همدان باشد. اطمینان داریم که با تلاش همه‌جانبه، این رویداد در بالاترین سطح ممکن برگزار خواهد شد.