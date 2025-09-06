به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول مرکز نفس خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به مراجعه ۷۵ نفر به این طرح گفت: ۷۰ نفر از این افراد از سقط جنین منصرف شدند و تاکنون ۴۲ نوزاد متولد شده‌اند.

هیهات افزود: ۸۰ درصد خدمات درمانی، توزیع بسته‌های کمک معیشتی وارائه مشاوره‌های حقوقی از جمله خدماتی است که به مراجعه کنندگان ارائه می‌شود.

وی افزود: در این طرح از زمان شناسایی تا تولد نوزاد، پاسخگویی تلفنی و پیگیری امور مراجعین توسط کارشناس مامائی انجام می‌شود.

مسئول مرکز نفس خراسان جنوبی گفت: با برگزاری جلسات توجیهی در دانشگاه علوم پزشکی با ماما‌های استان، جلسه با شبکه‌های بهداشت و درمان، مراجعه به مطب‌های زنان و مامایی شهرستان بیرجند، داروخانه‌ها و عطاری‌ها و تبلیغات در سطح شهر برای شناسایی و ارجاع افرادی که قصد سقط جنین دارند اقدام شده است.

هیهات با بیان اینکه این طرح از دیماه سال ۱۴۰۱ در استان آغاز شده است افزود: از ابتدای سال ۲۲ نفر به این مرکز مراجعه کردند که ۲۰ نفر از سقط جنین منصرف شدند.