با اجرای طرح نفس در خراسان جنوبی و انصراف ۷۰ نفر از سقط جنین تاکنون ۴۲ نوزاد متولد شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول مرکز نفس خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به مراجعه ۷۵ نفر به این طرح گفت: ۷۰ نفر از این افراد از سقط جنین منصرف شدند و تاکنون ۴۲ نوزاد متولد شدهاند.
هیهات افزود: ۸۰ درصد خدمات درمانی، توزیع بستههای کمک معیشتی وارائه مشاورههای حقوقی از جمله خدماتی است که به مراجعه کنندگان ارائه میشود.
وی افزود: در این طرح از زمان شناسایی تا تولد نوزاد، پاسخگویی تلفنی و پیگیری امور مراجعین توسط کارشناس مامائی انجام میشود.
مسئول مرکز نفس خراسان جنوبی گفت: با برگزاری جلسات توجیهی در دانشگاه علوم پزشکی با ماماهای استان، جلسه با شبکههای بهداشت و درمان، مراجعه به مطبهای زنان و مامایی شهرستان بیرجند، داروخانهها و عطاریها و تبلیغات در سطح شهر برای شناسایی و ارجاع افرادی که قصد سقط جنین دارند اقدام شده است.
هیهات با بیان اینکه این طرح از دیماه سال ۱۴۰۱ در استان آغاز شده است افزود: از ابتدای سال ۲۲ نفر به این مرکز مراجعه کردند که ۲۰ نفر از سقط جنین منصرف شدند.