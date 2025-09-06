نخست‌وزیر پاکستان در دیدار با یکی از مسؤولان عالی‌رتبه فلسطینی اعلام کرد که کشورش هرگز ملت فلسطین را تنها نخواهد گذاشت و در تمامی عرصه‌های دیپلماتیک، پشتیبان حقوق مشروع آنها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر نخست‌وزیری پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «شهباز شریف» نخست‌وزیر این کشور در دیدار با «محمود الهباش» قاضی‌القضات فلسطین و مشاور رئیس تشکیلات خودگردان در امور دینی، بار دیگر بر حمایت همیشگی اسلام‌آباد از ملت فلسطین تأکید کرد.

شهباز شریف در این دیدار تصریح کرد: ما همواره در کنار ملت برادر فلسطین خواهیم ایستاد و از مبارزه بزرگ آنها در برابر تجاوزات سنگینی که متحمل می‌شوند دفاع می‌کنیم.

محمود الهباش نیز در این نشست ضمن قدردانی از مواضع ثابت و حمایتی پاکستان، به پیوند‌های تاریخی و عمیق دو ملت اشاره کرد.

وی همچنین به نمایندگی از ملت فلسطین، مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت پاکستان به دلیل جان‌باختن شمار زیادی از شهروندان این کشور در سیلاب‌های اخیر ابراز داشت.