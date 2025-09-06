بازار فیزیکی بورس انرژی ایران برای امروز شنبه پانزدهم شهریور میزبان عرضه‌های متعددی خواهد بود؛ از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۲۰ هزار تن ته‌مانده تصفیه شده شرکت پالایش نفت امام خمینی و ۱۴ هزار تن گاز مایع پالایش نفت آبادان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: رینگ داخلی نیز در این روز میزبان عرضه‌های مهمی نظیر ۷ هزار تن بلندینگ نفتا شرکت پتروشیمی بیستون و همچنین یک سبد پایه نفتا ۴۰۳ خواهد بود.

ثبت ارزش ۸۸.۲ هزار میلیارد ریالی در بازه هفتگی

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۸۸ هزار و ۲۲۱ میلیارد ریال در هفته دوم شهریور منتهی به آخرین روز کاری برابر چهارشنبه دوازدهم این ماه رسید. این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و همچنین معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود. ۵۵ درصد ارزش هفتگی ثبت شده در این بازار در رینگ بین‌الملل و ۳۲ درصد آن در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به ثبت رسید.

همچنین ۸ درصد ارزش هفتگی بازار مربوط به دادوستد برق و ۵ درصد مابقی آن مربوط به معاملات ابزار‌های مالی بود.

فروش صادراتی ۱۱۵ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان معامله ۱۱۴ هزار و ۷۹۶ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در هفته اخیر بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۴۶ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال انجامید.

شرکت نفت ستاره خلیج فارش در این هفته با فروش ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید فروشنده برتر رینگ بین‌الملل به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول شد. این شرکت معادل ۳۲ هزار و ۳۴۶ تن از این محصول را طی ۲ عرضه مجزا با قیمت پایه‌ای برابر منفی ۴.۲ پریمیوم دلار به ازای هر بشکه در رینگ بین‌الملل عرضه کرد، حجم تقاضا به مراتب بالاتر از میزان عرضه بود، با این وجود کل محصول عرضه شده در قیمت پایه داد و ستد شد و این معاملات مجموع ارزشی برابر ۱۵ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال را رقم زد.

فروش ۸۷ هزار تن حامل انرژی در رینگ داخلی

بررسی داده‌های رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۸۶ هزار و ۷۴۷ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در این بازار و ثبت مجموع ارزشی برابر ۲۷ هزار و ۳۸ میلیارد ریال در این رینگ حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت شیراز در این هفته با فروش یک سبد پایه در قیمت پایه و ثبت مجموع ارزشی معادل ۹۴۳ میلیارد ریال فروشنده برتر رینگ داخلی به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول شد.