به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مدیر جهاد کشاورزی ساری از جوجه‌ریزی ۱۲ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۲۴۸ قطعه‌ای در سالن‌های مرغداری این شهرستان در پنج ماه نخست امسال خبر داد و بر نقش این مدیریت در برنامه‌ریزی، هماهنگی و صدور حواله‌های مربوطه تأکید کرد.

سید اسماعیل علوی افزود: به طور متوسط، ماهانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در سالن‌های مرغداری این شهرستان انجام شده است که این امر با مدیریت صحیح و ایجاد هماهنگی بین مرغداران و نهاد‌های مرتبط امکان‌پذیر شده است.

وی در تشریح جزئیات آمار جوجه‌ریزی ماهانه گفت: در فروردین ماه ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۲۵ قطعه، در اردیبهشت ماه ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۵ قطعه، در خرداد ماه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۲۸۳ قطعه، در تیر ماه ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۳۷۵ قطعه و در مرداد ماه ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۶۶۰ قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های شهرستان ساری به ثبت رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری با اشاره به اهمیت صنعت مرغداری در تأمین امنیت غذایی شهرستان و استان، تصریح کرد: این مدیریت با تمام توان در جهت حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها تلاش می‌کند و صدور به موقع حواله‌ها و تسهیل فرآیند جوجه‌ریزی از جمله این اقدامات است.

علوی گفت: این میزان جوجه‌ریزی نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای تولید گوشت مرغ در شهرستان ساری است و نقش مهمی در تأمین نیاز‌های منطقه و کشور ایفا می‌کند.