به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شامگاه جمعه ۱۴ شهریور ماه، شهر رشت میزبان اجرایی متفاوت بود؛ کنسرتی در قالب یک برنامه ملی-میهنی با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان و هنردوستان شهر رشت که با استقبال کم نظیر مخاطبان همراه شد.

در اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران جمعیتی نزدیک به ۱۲ هزار نفر حضور داشتند و این ارکستر در فضای باز محل برگزاری این کنگره، با ۵۰ نوازنده و با هنرنمایی خوانندگانی همچون مجتبی عسگری، محمدرضا صفی و محمد رسول ترمه قطعاتی عاشقانه و ملی-میهنی را برای مخاطبان به اجرا در آورد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

نغمه گر عشق، چرا زندگی به آهنگسازی علی جعفریان و تنظیم برای ارکستر همایون رحیمیان، بیشه شیران از ساخته‌های همایون رحیمیان، ایران جوان به آهنگسازی پرفسور لومر، قطعه بی کلام میرزا کوچک‌خان به آهنگسازی محمد میرزمانی، سرو‌های سربلند به آهنگسازی محمد رضا صفر پور (از آهنگسازان گیلانی) و خوشه چین اثر ماندگار روح الله خالقی از جمله قطعات این برنامه بودند که مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

قطعه پایانی این برنامه هم ای ایران نام داشت از ساخته‌های روح‌الله خالقی و با تنظیم گلنوش خالقی که با همخوانی و همراهی و همدلی حاضران در جمع اجرا شد تا پایانی خوش برای مردم غیور و هنر دوست شهر رشت رقم بزند.

این برنامه با مشارکت بنیاد رودکی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان برگزار شد.

دومین اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران امشب (۱۵ شهریور ماه) ساعت ۱۹:۳۰ در تالار مرکزی رشت میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.