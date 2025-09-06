نماینده دانشگاه شریف اعلام کرد که نسخه عمومی آزمایشی سکوی ملی هوش مصنوعی تا پایان آذرماه رونمایی می‌شود و همه مردم می‌توانند به این سرویس دسترسی پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طرح سکوی ملی هوش مصنوعی یکی از طرح‌های راهبردی در زمینه توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی در کشور است که با هدف ایجاد زیست‌بوم هوشمند و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته، از اواخر سال ۱۴۰۳ کلید خورد و با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های معتبر، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و به تدریج وارد فاز‌های عملیاتی شده است.

این طرح به عنوان زیرساخت اولیه و مورد نیاز برای تحلیل داده‌ها در جهت توسعه هوش مصنوعی با کاربرد‌های مختلف، بر اساس ضرورت‌ها و برنامه‌های راهبردی کشور با جدیت از سوی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیری شد تا نسخه‌ای کاملاً بومی با استفاده از توانمندی اساتید کشور فراهم شود.

دکتر حسین اسدی، نماینده دانشگاه صنعتی شریف در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی، در تشریح روند پیشرفت این پروژه گفت: از آبان ماه ۱۴۰۳ کار طراحی زیست‌بوم کسب و کار هوشمند آغاز شد و به موازات آن، طراحی معماری کلان پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی نیز شروع شد.

وی افزود: در اسفندماه همان سال، نسخه MVP یا نسخه اولیه آزمایشی سکو رونمایی شد و توسعه دستیاران هوشمند با مشارکت ۱۰ دانشگاه آغاز شد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، فاز توسعه زیرساخت سخت‌افزاری به عنوان گام سوم آغاز شد که شامل ساخت دیتا سنتر مخصوص کاربرد‌های هوش مصنوعی بود.

اسدی با اشاره به فراخوان معاونت علمی از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی گفت: پس از بررسی دقیق توانمندی‌های ۳۸ شرکت متقاضی، تیمی فنی در دانشگاه شریف تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات متعدد، ۱۲ شرکت و یک شرکت به عنوان کنسرسیوم برای همکاری در این پروژه انتخاب شدند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات جداگانه‌ای با شرکت‌های منتخب، افزود: هدف از این جلسات، ارزیابی دقیق توانمندی‌ها و علاقه‌مندی‌های شرکت‌ها و تطبیق آنها با نیاز‌های سکوی ملی هوش مصنوعی بود. از سوی دیگر، پازل‌های خالی سکو و ماژول‌هایی که نیاز به توسعه داشتند، شناسایی شد. بر اساس این ارزیابی، شرح خدمات هر شرکت به طور مشخص تعیین شد.

اسدی با تاکید بر نقش کلیدی این شرکت‌ها در توسعه سکوی ملی هوش مصنوعی، اظهار داشت: این شرکت‌ها در توسعه ابزارها، استودیو‌ها و لایه‌های برنامه‌نویسی سکو مشارکت دارند.

وی ضمن بیان این مطلب که خوشبختانه در تیرماه، با همکاری ۱۳ شرکت دانش بنیان بزرگ، زیرساخت فاز اول پروژه تکمیل و تحویل تیم‌های توسعه‌دهنده شد، اظهار کرد: از شهریورماه، سرویس دهی محدود به شرکت‌های همکار سکو آغاز شده است و بر اساس بازخورد‌های دریافتی، هدف ما ارائه هر سه تا چهار هفته یک سرویس نمونه جدید در راستای نیازمندی شرکت‌ها است.

او اضافه کرد: اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، تا آذرماه نسخه عمومی آزمایشی سکوی ملی هوش مصنوعی رونمایی خواهد شد و از آن زمان قابلیت دسترسی همه مردم به آن امکان پدیر خواهد بود.

دکتر اسدی همچنین درباره بومی‌سازی سکوی ملی هوش مصنوعی بیان کرد: یکی از مزایای اصلی سکوی ملی هوش مصنوعی، بومی بودن آن است که به معنای پایداری سرویس حتی در صورت قطع اینترنت بین‌المللی است.

وی در پایان تاکید کرد: این پروژه، گامی بزرگ در جهت خودکفایی فناوری‌های هوش مصنوعی در کشور است و امیدواریم بتوانیم با همکاری همه بخش‌ها، به اهداف تعیین شده برسیم.

گفتنی است؛ دکتر اسدی، نماینده دانشگاه شریف در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی پیش از این هدف نهایی از راه اندازی سکوی ملی هوش مصنوعی را ایجاد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کسب‌وکار هوش مصنوعی و ایجاد حداقل بازار ۴۰ همتی عنوان کرده بود.