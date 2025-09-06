به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، احسان عظیمی‌راد با اشاره به پیگیری‌های رئیس کمیسیون آموزش و اعتراضات نمایندگان، گفت: مشکل کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی حل شد. یکی از مشکلات اصلی امروز در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، ورود نامناسب شورای عالی انقلاب فرهنگی به این عرصه است. به‌عنوان مثال، در موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، این شورا در سال‌های گذشته مصوبه‌ای تصویب کرده که پیامد‌های نامطلوبی به‌دنبال داشته است.

همین مسئله باعث شده وزارت بهداشت امروز خود را پاسخگو به کمیسیون آموزش نداند و اقداماتش را ذیل همان مصوبات شورا تعریف کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون آموزش بلافاصله پس از مطلع شدن از کاهش ظرفیت پزشکی، پیگیری‌های جدی خود را آغاز کرد. همیشه بر کمبود پزشک، به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی تأکید شده است و بسیاری از شهر‌های کوچک حتی پزشک متخصص ندارند. از همین‌رو، افزایش سالانه ظرفیت رشته‌های پزشکی تا ۲۵ درصد یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه کشور نیازمند تربیت نیروی پزشکی خبره است، ادامه داد: کشور همچنان نیازمند تربیت نیروی متخصص پزشکی است. شاید گروهی از همکاران و صاحب‌نظران بر این باور باشند که تربیت نیروی پزشک متخصص در دانشگاه‌های ایران عاملی برای خروج آنها از کشور باشد، اما با تمام تفاسیر باید نیاز داخل تأمین شود و قطعا این کمبود با کاهش ظرفیت پزشکی در دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به دغدغه‌های موجود درباره کیفیت آموزش در رشته پزشکی تصریح کرد: برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی با کمبود امکانات، اعضای هیأت علمی و ظرفیت آموزشی روبه‌رو هستند که این مسئله می‌تواند به کیفیت تربیت دانشجویان آسیب بزند؛ بنابراین لازم است زیرساخت‌ها، تجهیزات، کلاس‌ها و طرح‌های بیمارستانی متناسب با افزایش ظرفیت دانشجو توسعه یابد.

عظیمی‌راد در ادامه اظهار داشت: کمیسیون آموزش نیز در حوزه بودجه و قانون‌گذاری آماده حمایت و پشتیبانی از وزارت بهداشت است و در عین حال وظیفه نظارتی خود را برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای در بدنه حاکمیت انجام خواهد داد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش یادآور شد: با تمام این تفاسیر باید توجه داشته باشیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در موضوعات آموزشی ورود نامناسب داشته باشد و اگر در موضوعی ورود می‌کند، باید تا انتها بر اجرای صحیح مصوبات خود نظارت کند، یا اینکه این مسئولیت را به کمیسیون آموزش مجلس بسپارد تا مسیر قانون‌گذاری و نظارت به‌طور کامل و دقیق دنبال شود.

عظیمی‌راد در پایان با اشاره به نگرانی داوطلبان آزمون‌های پزشکی، خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت بهداشت وعده داده‌اند اصلاحات لازم در موضوع سهمیه‌های تعهدی و ظرفیت پذیرش دانشجویان را به‌زودی اعلام کنند؛ بنابراین داوطلبان نباید نگران باشند، اما در مواردی که کاهش ظرفیت موجب تغییر انتخاب رشته و متضرر شدن متقاضیان شده، کمیسیون آموزش این موضوع را بررسی خواهد کرد تا در صورت لزوم راهکار جبرانی پیش‌بینی شود.

گفتنی است؛ عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در توییتی طی چند روز گذشته اعلام کرد: پیرو پیگیری رئیس محترم کمیسیون آموزش مجلس و اعتراضات خیل عظیمی از نمایندگان عزیز؛ مشکل کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی حل شد و موضوع توزیع نامناسب ظرفیت سهمیه‌های پزشکی تعهدی استان‌ها نیز توسط سازمان سنجش آموزش کشور و وزیر بهداشت در کارگروه مربوطه در حال اصلاح است.