رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این کشور درباره تغییر رژیم در ونزوئلا صحبت نمیکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد این کشور درباره تغییر رژیم در ونزوئلا صحبت نمیکند. به این ترتیب ترامپ ادعایی را که این هفته از سوی نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مطرح شد، رد کرد.
یک خبرنگار از ترامپ پرسید: آیا دوست دارید شاهد تغییر رژیم در ونزوئلا باشید؟
ترامپ در پاسخ گفت: “خوب، ما درباره آن صحبت نمیکنیم ولی ما درباره این واقعیت صحبت میکنیم که شما انتخاباتی داشتید، که یک انتخابات بسیار عجیب بود. به بیان ملایم، دارم این را خیلی مودبانه میگویم. من فقط میتوانم بگویم که میلیاردها دلار مواد مخدر دارد از ونزوئلا وارد کشور ما میشود. زندانهای ونزوئلا به روی کشور ما گشوده شده است. آنها زندانیان خود را بردهاند. بدترین زندانیان، قاتلان، ترن د آراگوا Tren de Aragua (یک سازمان تبهکار ونزوئلایی)، بدترین زندانیانی که شما میتوانید تصور کنید، هم اکنون دارند با خوشحالی در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند. حال ما بسیاری از آنها را بیرون کردهایم”.