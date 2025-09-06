به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ به گفته کارشناسان، مبارزه با آفات به طریق زنبور‌های شکارگر بیش از ۹۰ درصد موفق عمل کرده است.

شهرستان شیروان با دو هزار و ۹۹۷ هکتار باغ سیب، قطب تولید این محصول محسوب می‌شود.

تولید ۶۰ هزار تن سیب از سطح پنج هزار هکتار باغ‌های استان پیش‌بینی شده که ارزش اقتصادی آن ۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

خراسان‌شمالی از نظر سطح زیرکشت سیب در کشور رتبه دهم و از نظر میزان تولید رتبه سیزدهم را دارد.

بیش از ۶۴ درصد تولید سیب استان مربوط به شهرستان شیروان است و شهرستان‌های اسفراین و بجنورد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم تولید این محصول قرار دارند.