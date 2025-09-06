پخش زنده
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ثبتنام دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پذیرش مهر ۱۴۰۴ از ۱۷ شهریور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مصطفی نعمتی با اعلام این خبر افزود: ثبتنام داوطلبان دورههای کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه و ثبت نام دورههای کارشناسی ناپیوسته نیز از روز سهشنبه ۱۸ شهریور آغاز و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: همزمان با شروع ثبتنام، دفترچههای راهنمای ثبتنام از طریق پرتال اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی: uast.ac.ir قابل رویت و در دسترس داوطلبان خواهد بود، برهمین اساس داوطلبان میبایست ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچههای راهنمای پذیرش نسبت به ثبتنام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.
نعمتی گفت: در پذیرش امسال ، دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به ایجاد ۴ هزار و ۳۰۶ رشتهمحل در گروههای آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ وهنر کرده است که از این تعداد ۲ هزار و ۳۷۶ رشتهمحل در مقطع کاردانی ناپیوسته و ۱ هزار و ۹۳۰ رشتهمحل در مقطع کارشناسی ناپیوسته میباشد.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان گفت: در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی علاوه بر پذیرش در کدرشتهمحلهای متنوع، نسبت به ایجاد ۴ هزار و ۷۲ نفر ظرفیت تعهد اشتغال با مشارکت مستقیم صنایع مطرح کشور اقدام کرده است که در قالب رشتهمحلهای اختصاصی تعهد اشتغال در دفترچههای راهنمای پذیرش دانشگاه ارائه گردیده است.