به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی آمده است: هفته وحدت، فرصتی مغتنم برای یادآوری ارزش‌های والای همبستگی و اتحاد میان مسلمانان جهان است؛ پیام جاودانه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) که وحدت را رمز قدرت و عزت امت اسلامی می‌داند، همواره چراغ راهمان است.

این هفته، فرصتی ارزشمند برای یادآوری و تقویت همبستگی و انسجام میان مسلمانان جهان و فرصتی برای تجلی همدلی، برادری و هم‌افزایی میان پیروان مذاهب و اقوام گوناگون در سراسر آذربایجان‌غربی است.

این استان با تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی، همواره نمونه‌ای از همدلی مردم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور بوده و وحدت، همدلی و وفاق در این خطه از ایران عزیز، بستر توسعه پایدار را فراهم نموده است.

اینجانب، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشان اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و گرامیداشت هفته وحدت، ایمان راسخ دارم که وحدت، برادری و همبستگی ما، سرمایه‌ای گرانبهاست که باید با مشارکت همگان پاس داشته شود.