چهل و پنجمین دوره مسابقات شنا قهرمانی نیروی زمینی ارتش با حضور ۴۵ تیم از سراسر کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده گروه ۲۲ توپخانه نیروی زمینی ارتش شهرضا گفت:در این مسابقات که به میزبانی گروه ۲۲ توپخانه نیروی زمین ارتش شهرضا برگزار شد ۴۵ تیم از یگان‌های ارتش سراسر کشور با هم رقابت کردند.

سرتیپ دوم عبدالله کیانژادافزود: هدف از برگزاری این دوره مسابقات شنا که با حضور ۱۸۰ شرکت کننده از نقاط مختلف کشور برگزار شد آمادگی جسمانی و توان افزایی و آمادگی روحی کارکنان نیرو‌های ارتش در رده‌های سنی زیر ۴۰ سال و بالای ۴۰ سال در ۲۰ رشته شنا است.

علیرضا صفری سرپرست تیم شنای ارتش جمهوری اسلامی نیزگفت: نفرات برتر این مسابقات به لیگ برتر مسابقات شنای ارتش و مسابقات شنا کشور‌های اسلامی جهان راه می‌یابند.