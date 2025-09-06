به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با اشاره به وضعیت مرز‌ها و پایانه‌های مرزی استان گفت: مرز‌ها در آذربایجان‌غربی یکی از مزیت‌ها و فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری و تجاری است و ما برای بهره مندی بیشتر از مرز‌های استان و افزایش درآمد‌های مرزنشینان برنامه ریزی‌های لازم را انجام می‌دهیم.



رضا رحمانی ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می‌خواهیم با تصویب قوانین لازم زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی و تسهیل در روند تجارت کالا و همچین بهره مندی بیشتر مرزنشینان از ظرفیت‌های مرز‌های کشور را فراهم نمایند.

رئیس کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: قانون ساماندهی رویه‌های مرزنشینی در مجلس در حال اصلاح است و دولت قرار است لایحه اصلاح آن را به مجلس ارائه کند و در این سفر به آذربایجان‌غربی از نزدیک این فرآیند مورد بررسی این کمیسیون قرار گرفته است.