در نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با استاندار آذربایجانغربی ظرفیتهای سرمایه گذاری و توسعه تجارت مرزی در استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجانغربی در این نشست با اشاره به وضعیت مرزها و پایانههای مرزی استان گفت: مرزها در آذربایجانغربی یکی از مزیتها و فرصتهای مهم سرمایهگذاری و تجاری است و ما برای بهره مندی بیشتر از مرزهای استان و افزایش درآمدهای مرزنشینان برنامه ریزیهای لازم را انجام میدهیم.
رضا رحمانی ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز میخواهیم با تصویب قوانین لازم زمینه تسهیل سرمایهگذاری در مناطق مرزی و تسهیل در روند تجارت کالا و همچین بهره مندی بیشتر مرزنشینان از ظرفیتهای مرزهای کشور را فراهم نمایند.
رئیس کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: قانون ساماندهی رویههای مرزنشینی در مجلس در حال اصلاح است و دولت قرار است لایحه اصلاح آن را به مجلس ارائه کند و در این سفر به آذربایجانغربی از نزدیک این فرآیند مورد بررسی این کمیسیون قرار گرفته است.