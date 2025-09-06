پخش زنده
رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ از تمهیدات ویژه پلیس برای بازگشایی مدارس خبر داد و توصیههایی را با محوریت ایمنی دانشآموزان، سرویسهای مدارس و نظم ترافیکی در روزهای ابتدایی مهر ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ علیاصغر شریفی با تأکید بر اهمیت ایمنی دانشآموزان گفت: بزرگترین سرمایه هر خانواده، فرزندان آنها هستند و حفظ جان و سلامت آنان در مسیر رفتوآمد به مدرسه، اولویت پلیس راهور است.
وی با اشاره به ماده ۵ آییننامه اجرایی حملونقل دانشآموزان افزود: رانندگان ناوگان دانشآموزی موظفاند از سوار کردن افراد متفرقه در طول ارائه خدمات خودداری کرده و ظرفیت هر وسیله نقلیه را مطابق مندرجات کارت شناسایی خودرو رعایت کنند.
سرهنگ شریفی با تأکید بر اهمیت ایمنی دانشآموزان در مسیر رفتوآمد به مدرسه، گفت: تأکید ما به والدین عزیز این است که موتورسیکلت وسیلهای ایمن برای جابهجایی کودکان نیست. اما در صورتی که ناچار به استفاده از آن هستند، رعایت اصول ایمنی زیر کاملاً ضروری است:
۱. استفاده از کلاه ایمنی برای راکب و فرزند
۲. حرکت با سرعت مطمئنه
۳. پرهیز از حرکت در خلاف جهت و اجتناب از ورود به خطوط ویژه
۴. خودداری از سوار کردن بیش از یک نفر بر موتورسیکلت
سرهنگ شریفی خاطرنشان کرد که رعایت این موارد، نقش مهمی در حفظ جان کودکان و کاهش خطرات احتمالی در مسیر مدرسه دارد.
رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به الزامات قانونی در حوزه حملونقل دانشآموزان گفت: بر اساس ماده ۶ آئین نامه اجرایی حملونقل دانشآموزان، رانندگان ناوگان دانش آموزی موظفاند به منظور مطلع کردن و هشدار به رانندگان سایر وسایل نقلیه در حال حرکت در جهت مخالف یا موافق خودروهای حمل و نقل (سرویس) مدرسه در طول مدت ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزی با چراغ روشن و در زمان سوار یا پیاده شدن دانش آموزان از چراغهای چشمک زن عقب و جلوی خودرو به طور همزمان (فلاشر) استفاده نمایند.
سرهنگ شریفی در ادامه با اشاره به برخی بینظمیهای رایج در روزهای ابتدایی مهر گفت: یکی از مشکلاتی که هر ساله با آغاز سال تحصیلی با آن مواجه هستیم، توقفهای غیرمجاز و دوبله مقابل مدارس است که موجب بینظمی و ایجاد گرههای ترافیکی در معابر اطراف مدارس میشود. از والدین محترم درخواست داریم در صورتی که قصد پیاده کردن فرزند خود را دارند، حداقل ۱۰۰ متر جلوتر یا عقبتر از ورودی مدرسه، در محل مجاز توقف کنند و از طریق پیادهرو، دانشآموز را تا درب مدرسه همراهی نمایند.
رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تأکید کرد: در صورت وجود فضای مناسب در داخل مدرسه، بهتر است سرویسهای مدارس از حیاط یا محوطه داخلی برای سوار و پیاده کردن دانشآموزان استفاده کنند تا از تجمع خودروها در مقابل درب مدرسه و اختلال در عبور و مرور جلوگیری شود.
وی در ادامه افزود: ماده ۸ آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان، شرایط و ضوابط ناوگان دانش آموزی به شرح زیر است:
۱ - خودروهای با ظرفیت چهار نفر به بالا.
۲ - دارا بودن معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث معتبر.
۳- مجهز بودن به وسایل ایمنی از جمله کمربند، کمک های اولیه و کپسول اطفای حریق.
۴- دارا بودن برچسب مندرج در سامانه و مجهز بودن به سایر علائم ممیزه ویژه.
سرهنگ شریفی با اشاره به مشکلات ناشی از توقفهای غیرمجاز در اطراف مدارس اظهار داشت: متأسفانه توقفهای غیرمجاز خودروها در محدوده مدارس دو مشکل اساسی ایجاد میکند؛ نخست، اختلال در رفتوآمد سایر وسایل نقلیه که موجب ترافیک و بینظمی در عبور و مرور میشود و دوم، مسئلهای بسیار نگرانکنندهتر، یعنی عبور دانشآموزان از میان خودروهای متوقف شده برای رسیدن به مدرسه که خطرات جدی برای ایمنی آنان به همراه دارد.
رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان سخنان خود با تأکید بر نقش والدین و رانندگان سرویس مدارس در شکلگیری رفتارهای اجتماعی دانشآموزان گفت: مدیریت زمان، رعایت نظم و احترام به قوانین از سوی والدین و رانندگان سرویس، نه تنها به روانتر شدن ترافیک کمک میکند، بلکه الگویی رفتاری برای دانشآموزان خواهد بود. فرزندان ما آنچه را میبینند، میآموزند؛ پس بیایید با رفتار مسئولانه، پایهگذار فرهنگ ایمنی و قانونمداری در نسل آینده باشیم.