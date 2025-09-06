به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جشنواره و مسابقات ورزش زورخانه‌ای قهرمانی نونهالان کشور به مناسبت بزرگداشت هفته دولت، در مجموعه ورزشی امام علی (ع) اصفهان برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها بیش از ۳۱۲ ورزشکار از ۲۵ استان کشور شرکت داشتند که در پایان، تیم زورخانه‌ای خراسان جنوبی با نمایشی هماهنگ و فنی موفق شد عنوان نخست و مدال طلای بخش تیمی را به خود اختصاص دهد.

همچنین در بخش هنر‌های فردی، علی عسکری و محمد احسان باقری دو مدال برنز در رشته میل‌بازی، فرزاد غریبی مدال نقره کباده، ابوالفضل وارسته مدال‌های نقره و برنز در رشته چرخ چمنی و سنگ، و محمدعلی قاسمی مدال برنز رشته چرخ را برای استان کسب کردند.