براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۴ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز ۱۵ شهریور در هویزه روی عدد ۱۵۹، بندر ماهشهر ۱۵۸، هندیجان ۱۵۷، بهبهان ۱۵۵، امیدیه ۱۵۴، اندیمشک و خرمشهر ۱۵۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
در این مدت هوای شهرهای اهواز با قرار گرفتن روی عدد ۱۲۶، رامهرمز ۱۲۳، شادگان ۱۲۱، گتوند ۱۰۸، وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس داشتند.
گفتنی است؛ هوای شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، باغملک، دزفول، دهدز، شوش، لالی، ملاثانی، هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.