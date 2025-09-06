به منظور توسعه صنایع‌دستی و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان، دوره‌های رایگان آموزش هنرهای سنتی در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در جهت توسعه و ترویج صنایع‌دستی و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان تویسرکان، دوره‌های آموزش رایگان صنایع‌دستی ویژه ساماندهی اوقات فراغت جوانان علاقه‌مند به هنرهای سنتی در تابستان ۱۴۰۴ برگزار شد.

این دوره‌ها در رشته‌های سفالگری سنتی با چرخ، میناکاری سفال، نقاشی زیرلعابی و مرواربافی از سطح مقدماتی تا پیشرفته اجرا شد.