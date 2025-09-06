به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شرایطی که خوزستان به دلیل شرایط اقلیمی و استقرار صنایع بزرگ دومین استان پرمصرف برق کشور است، نیروگاه رامین اهواز با تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مگاوات ساعت در ۵ ماه سال جاری، نقش مهمی در تامین این انرژی حیاتی ایفا نموده است.

محسن حافظی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به نقش مهم این نیروگاه در تامین برق استان و تقدیر از کارکنان این مجموعه، تسریع در تعمیرات اضطراری و بهره‌برداری مستمر در شرایط سخت و طاقت فرسای تابستان به منظور پایداری شبکه برق را از اهمیت بالایی برشمرد و با اشاره به تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مگاوات ساعت انرژی برق طی ۵ ماه ابتدایی اظهار امیدواری کرد با همین رویکرد و با هر ۶ واحد تولیدی خود همچنان به نقش آفرینی خود در جهت تامین آسایش مردم و پویایی صنایع ادامه دهیم.

وی همچنین صرفه‌جویی در مصرف این انرژی را از اهمیت بالایی عنوان نمود و از همه مشترکان درخواست کرد تا با هم پوشانی و مصرف بهینه انرژی برق بتوانیم از تابستان طاقت فرسای خوزستان گذر کنیم.