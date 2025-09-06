پخش زنده
محمد الهداد معاون انتقال خارجی شرکت توانیر در برنامه زنده «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان جزئیات مربوط به تأثیر فعالیت ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق کشور و اقدامات صورت گرفته برای شناسایی و مدیریت این مصرف غیرقانونی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون انتقال شرکت توانیر در این برنامه رادیویی اعلام کرد: قطعیهای اخیر برق در کشور تا حدی به فعالیت ماینرهای غیرمجاز بازمیگردد و دولت با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی تلاش دارد این مراکز را شناسایی و محدود کند.
وی در ادامه افزود: بخش دیگری از مشکل مربوط به چگونگی امنیت و مدیریت مزارع مختلف ماینینگ است که توانستهاند به راحتی برق شبکههای صنعتی، کشاورزی و مهندسی را تحت تأثیر قرار دهند.
اله داد با ابراز تأسف از شرایط تأمین برق در تابستان از شهروندان به دلیل اختلال در برقرسانی عذرخواهی کرد و توضیح داد: مصرف ماینرها تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی شبکه را تشکیل میدهد.
وی به جزئیات مصرف هر ماینر اشاره کرد و گفت: به طور متوسط هر دستگاه بین ۲ تا ۳.۵ کیلووات برق مصرف میکند که در ماه بیش از ۲۵۰۰ کیلووات ساعت میشود و بیش از ده برابر الگوی مصرف متوسط خانوارهای شهری است.
وی همچنین افزود: عملکرد مداوم ماینرها و تولید حرارت بالا باعث نیاز به سیستمهای سرمایشی گسترده میشود و این موضوع میتواند منجر به بروز حوادثی مانند آتشسوزی در محل زندگی یا کسبوکار شود و در دو تا سه ماه اخیر بیش از ۲۱ مورد آتشسوزی ناشی از فعالیت ماینرها گزارش شده است و این آمار تنها مربوط به موارد کشف شده و اعلامشده است.
معاون توانیر با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۱۲۰۰ مگاوات مصرف غیرمجاز شناسایی شده، افزود: برآورد میشود حداقل دو برابر این مقدار هنوز در شبکه وجود داشته باشد.
وی همچنین توضیح داد که استخراج هر بیتکوین در ایران بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت برق مصرف میکند و بسیاری از ماینرها دست دوم و از رده خارج هستند که سیستمهای سرمایش و کارکردشان استاندارد نیست.
الهداد با اشاره به اقدامات کشفی و همکاری نهادهای مختلف گفت: مردم نقش خط اول را در شناسایی ماینرهای غیرمجاز دارند و همکاران ما بازرسیها و اقدامات نظارتی را تشدید کردهاند و جرایم ناشی از فعالیت ماینرها و خسارتهای وارد شده به شبکه میتواند به مبالغ سنگینی مانند پنج میلیارد تومان برسد و پروندههای قضایی برای صاحبان املاک ایجاد کند.