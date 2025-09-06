به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در هفته‌ای که گذشت، مأموران آگاهی یزد با هماهنگی و دستور مقام قضایی، در عملیاتی موفق به دستگیری سه متهم به سرقت طلا از منازل مسکونی شدند.

بر اساس مستندات موجود در پرونده، متهمان که در خردادماه سال جاری از استان اصفهان به یزد آمده بودند، در یک شب با برنامه‌ریزی دقیق اقدام به سرقت از سه منزل مسکونی کردند. این باند سرقت شامل دو برادر سابقه‌دار، به نام‌های ص. حیدری و م. حیدری و یک متهم بدون سابقه به نام ا. عزیزی بودند. طبق بررسی‌ها، دو برادر به دلیل سوابق قبلی در سرقت، از تبهکاران حرفه‌ای محسوب می‌شوند.

روش سرقت این گروه به این صورت بوده که منازلی با چراغ‌های خاموش را شناسایی و تحت نظر قرار می‌دادند. سپس با زنگ زدن آیفون و اطمینان از خالی بودن خانه، وارد منازل شده و تنها طلا‌ها و اشیای گران‌قیمت را سرقت می‌کردند. فیلمی که توسط مأموران مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد که متهمان با سرعت بسیار بالا وارد منازل شده و در مدت کوتاهی خارج می‌شدند. آنها در اعترافات خود اعلام کردند که طلا‌ها اغلب در دسترس و روی میز اتاق خواب قرار داشته و به راحتی مورد دستبرد قرار گرفته است.

طبق گزارش‌ها، متهمان با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با پلاک جعلی اقدام به سرقت کرده بودند. مأموران آگاهی با هماهنگی و دستور قضایی، پس از دریافت سرنخ‌هایی از این خودرو و فیلم موجود، موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شدند. تحقیقات بیشتر برای روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده و شناسایی احتمالی سایر جرایم مرتبط ادامه دارد.

دادستانی تأکید دارد که شهروندان هشدار‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند، زیرا به‌کارگیری این هشدار‌ها در کنار اقدامات امنیتی، قضایی و انتظامی، به کاهش سرقت، ارتقای امنیت و ایجاد محیطی امن برای هموطنان گرامی منجر خواهد شد.