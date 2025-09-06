پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز را به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس «مستقر در ترکیه» منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سیمایی صراف در حکمی دکتر محمدرضا پورمحمدی عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز را به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس «مستقر در ترکیه» منصوب کرد.
در این حکم خطاب به دکتر محمدرضا پورمحمدی آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در امر آموزش عالی و بر اساس بند ۷ از بخش ج ماده قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس «مستقر در ترکیه» منصوب میشوید.
از جنابعالی انتظار میرود علاوه برانجام وظایف مصرح در قانون اعزام مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و رعایت کامل آیین نامه وظایف، اختیارات، ساختار و راهکارهای اجرائی رایزنهای علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۸۸ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور مربوط به ارتباطات علمی و فناوری کشورهای محل ماموریت را به عنوان رایزن علمی در آن کشورها اجرا کنید.
همچنین بر شناسایی دقیق استعدادها و امکانات علمی موجود در آن کشورها، ایجاد زمینه بهرهبرداری از آنها و برقراری ارتباطات و همکاریهای علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی میهن اسلامی و به ویژه جذب دانشجویان و فناوران با هماهنگی سازمان امور دانشجویان، مرکز همکاریهای علمی و بینالمللی وزارت و نمایندگیهای جمهوری اسلامی در آن کشورها در چهارچوب سیاستهای دولت تاکید میکنیم.
تندرستی و توفیق روز افزون جنابعالی را در اجرای احسن ماموریتهای محوله از خداوند متعال خواهانم.