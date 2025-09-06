جلد سوم کتاب «۳۶۶ روز با پیامبر عزیزمان» کاری از انتشارات به نشر، در آستانه چاپ قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «۳۶۶ روز با پیامبر عزیزمان» به قلم نقی سلیمانی زاده، ۳۶۵ قصه و حکایت بهم پیوسته درباره زندگی پیامبر (ص) است.

این کتاب شامل داستان هایی از زندگی پیامبر اکرم از دوران کودکی تا رحلت ایشان است که برای گروه سنی کودکان و نوجوانان تهیه شده است.

این اثر درباره‌ی صفاتی مانند دوراندیشی، صبر، جوان‌مردی، صداقت، وفاداری، شجاعت، نیکوکاری و بخشش در زندگی پیامبر (ص) است که با هدف آشنایی نسل نو با پیامبر عزیزمان به رشته تحریر درآمده است.

ایمان یادگاری گزارش می دهد: