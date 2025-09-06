میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۶ نشانگر هوای «ناسالم» و آلوده است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۵ بیانگر آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» برای گروه‌ های حساس و بیماران قلبی و عروقی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:

سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوای ۶ منطقه در شرایط «بسیار ناسالم» قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۷ منطقه دیگر در شرایط «سالم» است.

محمودی تاکید کرد: در این شرایط باید بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

وی همچنین از شهروندان مشهدی خواست تا با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هوا است.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند.