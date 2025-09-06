پخش زنده
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: تا پایان مرداد ۹۸۰ هزار و ۱۸۴ مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی استان در نقاط مختلف کشور جابهجا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سعید سبحانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این جابجایی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی افزود: جابهجایی این تعداد مسافر با ۹۴ هزار و ۷۲۵ دستگاه ناوگان انجام شده که حاکی از کاهش ۵.۶ درصدی است.
به گفته سبحانی ۶۱.۴ درصد مسافران با مینی بوس، ۲۳.۴ درصد با اتوبوس و ۱۵.۲ درصد با سواری کرایه عمومی جابهجا شدهاند.
معاون حمل و نقل جادهای استان در ادامه گفت: سفر ۷۷.۴ مسافران درون استانی و ۲۲.۶ درصد برون شهری بوده است.
۳۹ شرکت، ۸۳۳ دستگاه اتوبوس و هزار و ۳۲۳ راننده در بخش حمل و نقل مسافر استان خدمات رسانی میکنند.
مسافران میتوانند هرگونه شکایت و انتقاد خود از بخش مسافری را به سامانه گویای ۱۴۱ اطلاع دهند تا در کمیسیونهای مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.