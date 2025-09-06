پخش زنده
امروز: -
قصههای غولی رمانی است اثر عباس قدیرمحسنی که برای کودکان گروه سنی ج (سالهای پایان دبستان) نوشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجموعه کتاب داستانهای غولی تازهترین انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که در ۴ جلد با بهره گیری از قصه به کودکان چگونگی مصرف آب را آموزش میدهد. داستانهای غولی در گونهی ادبی فانتزی به قلم عباس قدیر محسنی و تصویرگری سمانه شریفی برای کودکان ۷ تا ۱۰ سال نوشته شده است و در تمام مراکز کانون در دسترس اعضا قرار دارد.
عباس قدیرمحسنی نویسنده و طنزپردازی که بیشتر در حوزه کودک و نوجوان فعالیت دارد. از این نویسنده مجموعه قصههای عهدبوق نیز منتشر شده است.