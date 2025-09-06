به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری اظهار کرد: در تماس تلفنی با مسئول بهره برداری آب اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی مبنی بر مشاهده نشت آب در بلوار آیت‌الله طالقانی این شهر، گروه حوادث و اتفاقاتاین اداره بلافاصله در محل حاضر شدند و نسبت به تعویض خط توزیع آب این منطقه به قطر ۶۳۰ میلیمتری و از نوع لوله پلی اتیلن اقدام کردند.



وی افزود: به علت گستردگی حادثه و نیاز به تخلیه آب خط جهت انجام تعمیرات، بعضی از مناطق ساعات زیادی با افت یا قطعی آب مواجه شدند.



تنگسیری ادامه داد: پس از شکستگی خط و آبگرفتگی خیابان، گروه بهره برداری آب با حضور به موقع در محل اقدام به حفاری، برش لوله به طول ۶ متر در عمق ۲ متری و بستن ۲ عدد کمربند آب بند استیل، خط را تعمیر و وارد مدار بهره برداری کردند.

سرپرست اداره آبفا بندر امام خمینی می‌گوید: سامانه ۱۲۲ حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مشترکان است.