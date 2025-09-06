پخش زنده
امروز: -
۶۱۰ کیلوگرم انواع گوشت قرمز و سفید از یک شرکت بستهبندی گوشت در زاهدان کشف و جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره دامپزشکی زاهدان گفت: این محموله به دلیل انقضای تاریخ مصرف و تغییر در ویژگیهای ظاهری، برای مصرف انسانی مناسب تشخیص داده نشد و با رعایت کامل موازین بهداشتی معدومسازی شد.
علیرضا اسکندری افزود: نظارت بر مراکز تولید و عرضه مواد غذایی با جدیت ادامه خواهد داشت و کارشناسان دامپزشکی بهصورت مستمر کیفیت و سلامت فرآوردههای خام دامی را پایش میکنند.
سرپرست اداره دامپزشکی زاهدان از شهروندان خواست هنگام خرید فرآوردههای گوشتی، به تاریخ مصرف و وضعیت ظاهری محصولات توجه داشته باشند و هرگونه تخلف یا عرضه مواد غذایی فاسد را سریعا از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ به این اداره گزارش کنند.