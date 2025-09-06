دادستان عمومی و انقلاب ایذه از بازداشت فرد هتاک به اقوام این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان گفت: فردی که در فضای مجازی با انتشار مطلب، اقدام به توهین به یکی از اقوام ایرانی و جریحه‌دار کردن احساسات مردم این شهرستان شده بود، شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: برای این فرد در راستای ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین تشویش اذهان عمومی پس از اعلام جرم، با همکاری مرجع قضایی شهرستان همجوار بازداشت و روانه زندان شد.

دقیقیان با بیان اینکه لطمه به وحدت اقوام، بازی در زمین دشمن است، ادامه داد: در برخورد با افرادی که وحدت و امنیت را نشانه بگیرند، مماشات نمی‌کنیم.