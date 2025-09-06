مجلس شورای اسلامی این هفته در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسه علنی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دستورکار جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاه داری

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا داری دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

لایحه عضویت ایران در ساز و کار همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه تصویب مقاولیه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

بررسی تقاضای نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تامین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی