رئیس دادگستری دزفول گفت: یک نفر محکوم به قصاص نفس با تلاش کارگروه ویژه قتل موفق به اخذ رضایت از اولیای دم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی آباد اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل عمد در سال ۱۴۰۰ بر اثر درگیری، فرد ضارب به قصاص نفس محکوم شد که باتوجه به ندامت وی و با پیگیری مستمر و تلاش شبانهروزی کارگروه ویژه قتل شهرستان دزفول و رسیدگی در شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف مجتمع مرکزی، این پرونده نهایتاً با صلح و سازش نهایی مختومه شد.
وی ضمن قدردانی از حمایتها و همکاریهای دادستان دزفول در تحقق این رضایت، اظهار داشت: دستیابی به صلح و سازش در چنین پروندههای سنگینی، نتیجه درایت، همدلی و تلاش مجموعه قضایی و اعضای کارگروه ویژه شامل اعضای شورای و معتمدین و صلح یاران است که با رویکردی انسانی و دلسوزانه، گامی مهم در جهت بازگشت آرامش به جامعه برمیدارند.
آباد تأکید کرد: صلح و سازش در پروندههای کیفری، علاوه بر جلوگیری از ادامه تنش و کینههای خانوادگی، به تحکیم امنیت اجتماعی و آرامش عمومی منجر میشود و ترویج فرهنگ گذشت و سازش، نمونهای ارزشمند از برتری روح انسانیت بر انتقامجویی است.