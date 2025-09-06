مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از اجرای ۵۴ پروژه عمرانی ورزشی با حمایت بخش خصوصی و مدیریت استان خبر داد و تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌ها و باشگاه‌داری حرفه‌ای در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ندا پاک‌دامن، مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، از اجرای ۵۴ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲۶۴ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تاکنون ۴ پروژه به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها با جدیت در حال پیگیری هستند.

وی با اشاره به دو پروژه فعال که به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهند بود، افزود: خانه رزمی و دیواره سنگ‌نوردی از جمله پروژه‌های کلیدی هستند که نیازمند حمایت همه‌جانبه در سطح استان‌اند. پروژه دیواره سنگ‌نوردی در مراحل پایانی قرار دارد و تلاش می‌شود تا دهه فجر افتتاح شود.

پاک‌دامن همچنین از اجرای پروژه‌های بزرگی مانند سالن ۶ هزار نفره و زمین دومیدانی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی و مدیریت استان، این طرح‌ها به سرانجام برسند.



ندا پاک دامن، مدیر کل ورزش و جوانان استان قزوین، در ادامه به اهمیت توجه به زیرساخت‌های ورزشی و نیاز به احداث فضا‌های ویژه بانوان اشاره کرد.



وی تاکید کرد: با توجه به سند آمایش ورزش و توزیع رشته‌های قهرمانی در استان، ما موظف به پیشبرد برنامه‌ها با نگاه تخصصی و هماهنگی مناسب هستیم.



پاک دامن افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در حال حاضر، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، بویژه در حوزه بانوان، باید تلاش کنیم تا این پروژه‌ها هر چه سریعتر به پایان برسند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان خاطرنشان کرد:در حال حاضر توان زیرساختی و سرانه کافی برای بانوان وجود ندارد، و اولویت ما رفع این مشکل است.

وی با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۵۷ هزار نفر در حوزه ورزش استان، گفت: هدف‌گذاری شده تا این رقم تا پایان سال به ۱۱۰ هزار نفر برسد که از این تعداد، ۳۰ هزار نفر بانوان هستند. این استقبال نشان‌دهنده فرهنگ ریشه‌دار ورزش در قزوین است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی برای مربیان و مدیران باشگاه‌ها خبر داد و تأکید کرد: ارتقای دانش فنی و مدیریتی باشگاه‌ها می‌تواند به درآمدزایی و افزایش سهم قهرمانی استان کمک کند.

پاک‌دامن با تأکید بر مولدسازی فضا‌های ورزشی بلااستفاده، گفت: با مدل‌های مشارکتی و حمایت بخش خصوصی، در تلاشیم تا زیرساخت‌های ورزشی استان را بهینه‌سازی کرده و مسیر توسعه ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری را هموار کنیم.

