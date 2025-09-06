گروه جهادی شهید سید محمد انصارالحسین اصفهان
نوجوانان جهادگر برای ساخت منزل دست به کار شدند
نوجوانان گروه جهادی شهید سید محمد انصارالحسین اصفهان در ساخت بخشی از یک واحد مسکونی متعلق به یک خانواده نیازمند در بویین میاندشت مشارکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول گروه جهادی شهید سید محمد انصارالحسین اصفهان، با اشاره به همکاری بنیاد برکت در اجرای این اردو گفت: این تیم ۲۲ نفره شامل نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله است و در کنار آنها افراد باتجربه نیز حضور داشتند تا نوجوانان تجربه عملی اردوی جهادی کسب کنند.
محمدجواد سلیمانی افزود: گروه جهادی شهید سید محمد انصارالحسین وابسته به بسیج سازندگی قبل از این نیز اردوهای جهادی در حوزههای پزشکی و دندانپزشکی برگزار کرده است.
