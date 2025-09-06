به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول گروه جهادی شهید سید محمد انصارالحسین اصفهان، با اشاره به همکاری بنیاد برکت در اجرای این اردو گفت: این تیم ۲۲ نفره شامل نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله است و در کنار آنها افراد باتجربه نیز حضور داشتند تا نوجوانان تجربه عملی اردوی جهادی کسب کنند.

محمدجواد سلیمانی افزود: گروه جهادی شهید سید محمد انصارالحسین وابسته به بسیج سازندگی قبل از این نیز اردو‌های جهادی در حوزه‌های پزشکی و دندان‌پزشکی برگزار کرده است.