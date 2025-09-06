دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: وظیفه همه ما، تأکید بر وحدت امت اسلامی و مقابله با ظلم و ستم در همه ابعاد است.

تأکید بر وحدت امت اسلامی و مقابله با ظلم و ستم در همه ابعاد وظیفه همه ماست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از تقریب، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، در وبینار چهارم سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی، با تبریک ۱۵۰۰مین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) به همه مسلمانان و بشریت، گفت: وظیفه همه ما، به ویژه علما و فعالان اجتماعی، تأکید بر وحدت امت اسلامی و مقابله با ظلم و ستم در همه ابعاد است و تنها با پایبندی به کرامت انسانی و عدالت می‌توان به تحقق آرمان‌های پیامبر اکرم (ص) نزدیک شد.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: معرفی پیامبر اکرم (ص) به عنوان منشا رحمت برای همه انسان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: آموزه‌های پیامبر بزرگ اسلام (ص) می‌تواند دستاوردی بزرگ برای جامعه بشری باشد، به ویژه در شرایط امروز که جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، با بیان اینکه بازگشت به آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) می‌تواند، تحقق امت اسلامی را ممکن سازد، گفت: وحدت مسلمانان امروزه بیش از هر زمان دیگری، ضروری است. مرز‌های دولت‌ها و ملت‌ها هرچند رسمیت دارند، اما مرز‌های اعتباری و غیرحقیقی هستند؛ آنچه اهمیت دارد، وحدت امت اسلامی است که مبتنی بر دین، برادری و تعاون است.

آیت الله رمضانی افزود: تحقق مدینه فاضله نبوی منوط به حرکت در مسیر امت اسلامی است؛ امتی که ساختار تربیتی و تمدنی آن مبتنی بر قرآن و حدیث باشد، عدالت‌گرا و آزاداندیش و کارکرد آن تعلیم و تربیت همه بشریت است. تقویت امت اسلامی شرط اصلی تحقق آرمان پیامبر اکرم (ص) است.

وی با اشاره به وقایع صدر اسلام، از جمله غدیر و عاشورا، گفت: همۀ این رویداد‌ها می‌توانند فرصتی برای تحقق امت اسلامی باشند. واژه «امت» در قرآن بیش از ۶۵ بار آمده و معانی مختلفی دارد؛ اما پیام اصلی آن تأکید بر امت واحده اسلامی است.

* خطبه حجة الوداع می‌تواند به عنوان منشور جهانی امت اسلامی مطرح شود

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، با یادآوری نمونه‌هایی از آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) ادامه داد: پیامبر (ص) با تشکیل حکومت در مدینه و بیانیه میثاق مدینه، بحث امت سیاسی را مطرح و اخوت اسلامی را میان مسلمانان برقرار کردند، اخوتی که بر اساس ایمان و نه بر حسب نسب مبتنی بود. خطبه‌های پیامبر (ص) از جمله خطبه حجة الوداع، بر برابری انسان‌ها و بنیانگذاری هویت امت بر محور تقوا و ارزش‌های انسانی تأکید دارد و می‌تواند به عنوان منشور جهانی امت اسلامی مطرح شود.

آیت الله رمضانی گفت: راهکار تحقق وحدت اسلامی، تقویت مبانی مشترک بین مذاهب، گفت وگوی محترمانه و تقریب مذاهب، مبارزه با دشمن مشترک و آگاهی‌بخشی است. امروز نظام سلطه تلاش می‌کند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کند، اما دنیای اسلام باید با اتحاد و همکاری جلوی نفوذ دشمن را بگیرد.

وی اضافه کرد: وظیفه همه ما، به ویژه علما و فعالان اجتماعی، تأکید بر وحدت امت اسلامی و مقابله با ظلم و ستم در همه ابعاد است. تنها با پایبندی به کرامت انسانی و عدالت می‌توان به تحقق آرمان‌های پیامبر اکرم (ص) نزدیک شد.