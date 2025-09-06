تالار‌های بورس کالای ایران در در اولین روز هفته شنبه ۱۵ شهریور میزبان عرضه یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۳۱ تن انواع محصول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار محصولات حراج باز است به طوری که در این تالار بیش از یک میلیون تن محصول روی تابلو می‌رود.

امروز در تالار حراج باز یک میلیون و ۲ هزار و ۶۴۶ تن محصول عرضه می‌شود. این محصولات شامل یک میلیون تن سنگ آهن کلوخه، ۲ هزار و ۹۰ تن مواد پلیمری و ۵۵۶ تن مواد شیمیایی است.

تالار صنعتی نیز میزبان عرضه ۱۴۸ هزار و ۴۴۰ تن فولاد است.

امروز همچنین ۶۹ هزار و ۲۸۳ تن محصول شامل ۴۹ هزار و ۴۲۳ تن قیر، ۱۸ هزار تن سیمان، یک هزار و ۵۰۰ تن فولاد و ۳۶۰ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی در روز جاری میزبان عرضه ۱۰ هزار و ۶۴۸ تن مواد پلیمری و شیمیایی است.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۲ هزار و ۵۱۳ تن مواد پلیمری و شیمیایی است.