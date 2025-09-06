به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کردستان از فعالیت ۲ هزار و ۱۴۴ تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی، صنعت، معدن، مسکن، مصرف، حمل و نقل، خدمات در استان خبر داد.

برهان صلواتی افزود: مهارت‌آموزی، توانمندسازی و تشکیل تعاونی‌های مختلف، موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال‌های پایدار خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان گفت: تعاونی‌ها ابزاری مهم در تجمیع سرمایه‌های خرد و تبدیل به سرمایه‌های مولد و نقش‌آفرین در اقتصاد هر کشوری هستند و باید حمایت شوند.

صلواتی افزود: مشارکت دادن آحاد مختلف جامعه در امور اقتصادی و ایجاد اشتغال‌های پایدار با خرد جمعی و مشارکت گروهی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در هر کشوری فراهم کرده و در بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه تعاون مدلی از رفتار و شیوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است، گفت: تجمیع دانش، ثروت، تخصص و مهارت در کار، تعاون را تشکیل خواهد داد.

صلواتی با بیان اینکه اقتصاد کشور بر سه اصل دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است، عنوان کرد: تعاونی‌ها با بکارگیری سرمایه‌های خرد و به کارگیری نیرو‌های انسانی، نه تنها در تولید و توزیع و صادرات محصولات خود نقش مهمی دارند، بلکه باعث بهبود کیفیت تولید و ایجاد رقابت‌پذیری در بازار خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۱۴۴ تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی، صنعت، معدن، مسکن، حمل و نقل، خدمات در استان، خواستار تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان توسط آحاد مختلف مردم به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و زمینه‌های اشتغال پایدار در استان شد.